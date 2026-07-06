Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина"

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Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Калотина", съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6.00 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10:00 ч на 30 юни т.г. на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина" на вход за леки автомобили .