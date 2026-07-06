Добри са условията за туризъм ниско в планините, във високите части има облаци

Добри са условията за туризъм днес в по-ниските части на планините, в по-високите се формира облачност, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В Стара планина е мъгливо и облачно, във високите части с умерен вятър. Очаква се влошаване на времето следобед, затова туристите да избират по-консервативни маршрути, да внимават при пресичане на снежни преспи в най-високите части на планините, тъй като все още има риск от подхлъзване, посъветваха от ПСС.

От спасителната служба обясниха, че все още в най-високите части на планините има снежни преспи по северните склонове, в улеите, и има случаи на подхлъзнали се и пострадали хора, така че трябва да се внимава.

През изминалото денонощие от ПСС са реагирали на два случая на туристи с изкълчени глезени. Имахме един инцидент в долината на Мальовица с жена с изкълчен и счупен глезен, отзовали са се колеги от отряд Самоков, както и един случай също на наранен глезен в района на хижа Плевен, на който са се отзовали колеги от Троян, казаха от спасителната служба.