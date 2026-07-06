Движението по магистрала към "Струма" към Дупница временно ще бъде в една лента

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Временно движението при км 30 на АМ "Струма" в посока Дупница се осъществява в изпреварващата лента поради разсипан товар. Ограничена е активната лента, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".