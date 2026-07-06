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Мият тази нощ транспортния подлез при НДК

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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23175382 www.24chasa.bg

Движението по магистрала към "Струма" към Дупница временно ще бъде в една лента

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 30 на АМ "Струма" в посока Дупница се осъществява в изпреварващата лента поради разсипан товар. Ограничена е активната лента, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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