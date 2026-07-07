Ветрило от тиквичка

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Подправя се с черен пипер и стрък пресен копър

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

Представям запечена комбинация от тиквички, месо и млечни продукти. Така приготвеното ветрило става изключително сочно, пише ни Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За 3 порции:

3 средно големи тиквички

120 г кашкавал

3 триъгълничета топено сирене

100 г пушена свинска флейка

1 по-голям домат

3 щипки млян черен пипер

сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме тиквичките от дръжките, измиваме ги и ги разрязваме на 4 надлъжни парчета, но не съвсем до края. Нареждаме ги в намазана с олио тава.

Подреждаме между самите парчета нарязаното на филии топено сирене, кашкавалът и пушената флейка. Отгоре върху тях подреждаме кръгчета домати. Посоляваме на вкус и поръсваме с черния пипер.

Печем ветрилата в нагорещена на 180-200 градуса фурна до пълно омекване на тиквичките. Сервираме ги топли с клонка свеж копър.