Ветрило от тиквичка

Подправя се с черен пипер и стрък пресен копър
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КОЙ ГОТВИ
Представям запечена комбинация от тиквички, месо и млечни продукти. Така приготвеното ветрило става изключително сочно, пише ни Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
За 3 порции:
3 средно големи тиквички
120 г кашкавал
3 триъгълничета топено сирене
100 г пушена свинска флейка
1 по-голям домат
3 щипки млян черен пипер
сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Почистваме тиквичките от дръжките, измиваме ги и ги разрязваме на 4 надлъжни парчета, но не съвсем до края. Нареждаме ги в намазана с олио тава.
Подреждаме между самите парчета нарязаното на филии топено сирене, кашкавалът и пушената флейка. Отгоре върху тях подреждаме кръгчета домати. Посоляваме на вкус и поръсваме с черния пипер.
Печем ветрилата в нагорещена на 180-200 градуса фурна до пълно омекване на тиквичките. Сервираме ги топли с клонка свеж копър.