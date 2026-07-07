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На 7 юли рожден ден имат

1000
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Антон Радичев, актьор

Петър Янков, синоптик

Д-р Таня Андреева, зам.-управител на УМБАЛ “Софиямед”

Проф. Владимир Михайлов, изкуствовед

Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието

Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ

Андрей Новаков, евродепутат

Живко Вангелов, световен шампион и европейски шампион по класическа борба

Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР

Екатерина Томова, писателка

Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94

Валери Лачовски, депутат

Силвия Петкова, актриса

Кирил Ефремов, актьор

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