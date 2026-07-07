На 7 юли рожден ден имат

Антон Радичев, актьор
Петър Янков, синоптик
Д-р Таня Андреева, зам.-управител на УМБАЛ “Софиямед”
Проф. Владимир Михайлов, изкуствовед
Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието
Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ
Андрей Новаков, евродепутат
Живко Вангелов, световен шампион и европейски шампион по класическа борба
Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР
Екатерина Томова, писателка
Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94
Валери Лачовски, депутат
Силвия Петкова, актриса
Кирил Ефремов, актьор