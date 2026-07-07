Православен календар за 7 юли, вижте кои са имениците днес

Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий

Неделя била възпитавана в Христовите истини и съвсем млада решила да посвети живота си на Бог. Било обаче време на жестока разправа с християните. Тя била подложена на мъчения, за да се отрече от вярата си. Чудното оздравяване на раните , както и отказът да се поклони на езическите идоли накарали властите да я осъдят на смърт. Тя починала на 22-годишна възраст.

Имен ден празнуват: Недялко, Неделчо, Неделин, Недко, Дельо, Недялка, Неда, Ненка, Нели, Киряк