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Слънчево ще е на 7 юли, на места ще превали

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СНИМКА: Pixabay

Днес ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен, в Източна България - южен вятър. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София - около 27°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

СНИМКА: Pixabay

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