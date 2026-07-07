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Проф. Георги Рачев: Температурите у нас са разкошни за юли, в Европа идва гореща вълна

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Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Идва трета гореща вълна в Европа, а ние оставаме в нормално лято с разкошни температури. Това обясни климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му утре ще има сериозни заоблачавания, на отделни изолирани места е възможно да превали.

"По-интересно е какво се случва в Европа - в Париж 33 градуса, в Лондон също, идва третата гореща вълна. А ние оставаме в нормално лято, температурите са разкошни, сутрин е прохладно.  Четох, че има сериозни добиви от пшеница и ечемик заради дъждовете", каза проф. Рачев.

Според него времето през следващите дни у нас ще  бъде динамично, разнообразно, ще се повишат температурите, а после ще се понижат. През уикенда настъпва много хубаво време.

За втората половина на юли ще има минимални температури до 20 градуса, а максималните ще бъдат до 30. "Горещниците" другата седмица - 15,16,17 юли, ще са с максимални температури 33 градуса, очакват се и валежи. 

Проф. Георги Рачев

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