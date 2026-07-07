Проф. Георги Рачев: Температурите у нас са разкошни за юли, в Европа идва гореща вълна

Идва трета гореща вълна в Европа, а ние оставаме в нормално лято с разкошни температури. Това обясни климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

По думите му утре ще има сериозни заоблачавания, на отделни изолирани места е възможно да превали.

"По-интересно е какво се случва в Европа - в Париж 33 градуса, в Лондон също, идва третата гореща вълна. А ние оставаме в нормално лято, температурите са разкошни, сутрин е прохладно. Четох, че има сериозни добиви от пшеница и ечемик заради дъждовете", каза проф. Рачев.

Според него времето през следващите дни у нас ще бъде динамично, разнообразно, ще се повишат температурите, а после ще се понижат. През уикенда настъпва много хубаво време.

За втората половина на юли ще има минимални температури до 20 градуса, а максималните ще бъдат до 30. "Горещниците" другата седмица - 15,16,17 юли, ще са с максимални температури 33 градуса, очакват се и валежи.