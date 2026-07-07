Добри са условията за туризъм в планините

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Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Времето в планините е ясно, слънчево и няма вятър.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°, съобщава БТА.