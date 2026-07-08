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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23182683 www.24chasa.bg

Пиле лютика на тиган

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам за рубриката рецепта за вкусно лятно ястие с пиле и зеленчуци”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

Около 600 г пилешко месо от гърди

6-7 глави кромид лук

10-12 печени червени и зелени чушки

3 домата

сол и черен пипер

олио

магданоз

2 с.л. брашно

няколко скилидки чесън

1 ч.ч. вода

по желание - няколко печени люти чушки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Изпичаме и обелваме чушките, като почистваме и семената. Нарязваме ги на едро заедно с лука. Нарязваме и месото на големи  кубчета.

Посоляваме, поръсваме черен пипер и ги овалваме в брашното. В загрято олио в тигана запечатваме месото до леко карамелизиране. Изваждаме с решетъчна лъжица в друг съд запърженото месо и в тигана поставяме лука и малко сол.

Разбъркваме 3-4 минути и добавяме чушките. Когато лукът поомекне, добавяме и нарязаните домати. След 2-3 минути добавяме пилешките хапки в лютиката и чаша топла вода.

Задушаваме под капак, като от време на време леко разбъркваме. Варим до желаната гъстота и накрая добавяме счукания чесън и нарязан пресен магданоз. Сервираме топло, гарнирано с люта чушка.

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