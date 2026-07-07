На 8 и 9 юли променят движението край Костенец заради шампионат по колоездене

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На 8 и 9 юли ще се променя организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област, на територията на община Костенец, за провеждане на Държавния личен и отборен шампионат по колоездене, съобщиха от АПИ.

Утре - 8 юли, между 16 ч. и 16:40 ч. за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин.

На 9 юли /четвъртък/, от 9:30 ч. до 11 ч. ще се спира поетапно движението по второкласния път ІІ-82 Костенец – Долна баня и по път ІІІ-8222 Пчелин – Очуша.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.