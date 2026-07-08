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Интензивен трафик през "Калотина" тази сутрин

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Движението за автомобили е интензивно на "Калотина" СНИМКА: Pixabay

Интензивен трафик тази сутрин на пункт "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове на границите с Румъния, Република Северна Македония и Турция.

Движението за автомобили е интензивно на "Калотина" СНИМКА: Pixabay

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