Катастрофа при км 77 от магистрала "Струма" към София, движението е в една лента

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Временно движението на АМ „Струма" при км 77, в посока София e в изпреварващата лента заради катастрофа в активната лента.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате поставената пътна сигнализация, призовават от АПИ.