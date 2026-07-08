Отново е пламнал тирът, който по-рано се запали на „Тракия“, движението е ограничено

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Отново е ограничено движението при 88 км на АМ "Тракия" към Бургас, защото се е възобновил огънят в запалилия се по-рано тир.

Шофьорът на тира е от Босна и Херцеговина, транспортирал е рула хартия. Не е пострадал, съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов за БТА.

Движението при км 88 на АМ „Тракия" в посока Бургас временно е ограничено поради горящия тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово" по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово", където автомобилите се включват отново на магистралата.

От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция".