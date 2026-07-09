Домашен шоколадов сладолед от овче кисело мляко

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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам лесен за приготвяне домашен шоколадов сладолед от овче мляко”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
400 г овче кисело мляко
2 с.л. натурално какао на прах
80 г черен шоколад (над 70% какао)
захар на вкус
За гарниране:
пияни вишни, горски плодове, листа мента
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Смесваме овчето мляко с какаото и захарта. Разтопяваме шоколада на водна баня.
Прибавяме постепенно разтопения шоколад на тънка струйка към млечната смес, като непрекъснато разбъркваме. По желание вътре може да прибавим натрошени бисквити, пияни вишни и горски плодове.
Изсипваме сместа в подходящ за замразяване съд и го прибираме във фризера или хладилната камера да се замрази за 1 нощ.
Изваждаме го и разбъркваме 3-4 пъти (през 30-60 минути). След изваждане на готовия сладолед от фризера го изчакваме леко да се отпусне. Гарнираме с плодове и листенца мента.