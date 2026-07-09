Дъждовно с вероятност за градушки ще бъде времето на 9 юли

Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 19°.