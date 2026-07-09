Западна Европа отчете най-горещия юни, екстремните жеги ще се засилват

Екстремните климатични промени поставиха нов температурен рекорд в Западна Европа през изминалия месец юни, когато средната температура в региона достигна близо 21 градуса по Целзий. Тези стойности надвишават с повече от 3°C средните показатели за същия месец, отчитани през тридесетгодишния базисен период между 1991 и 2020 година, съобщи NOVA.

Метеоролозите подчертават широкия обхват – от Испания и Обединеното кралство на запад до Италия, Германия и части от Австрия на изток. Там вече понесоха ударите на три последователни и изключително интензивни горещи вълни, а в момента териториите на Испания, Португалия и Франция се намират в плен на поредния период на необичайно високи температури.

У нас първият летен месец премина под знака на динамично време - интензивни горещи периоди с чести летни бури и градушки. Според синоптичните анализи на Националния институт по метеорология и хидрология средната месечна температура за юни в по-голямата част от страната се движеше в обичайните летни граници между 20 и 22°C и до 23°C по долината на река Струма, което е около и малко над обичайните климатични норми.

В началото на месеца и непосредствено преди астрономическото лято въздушната маса над Балканите се стабилизира, като термометрите в традиционно най-топлите райони на страната достигнаха пикови летни стойности между 32°C и 37°C.

Тези горещи вълни обаче бяха редовно прекъсвани от преминаването на хладни атмосферни фронтове, които носеха следобедни порои и гръмотевична дейност. Това предпази страната от продължителното температурно засушаване, регистрирано на запад.