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Топло време с кратки валежи на места в петък, жегите идват през уикенда

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По Черноморието през уикенда ще бъде предимно слънчево. Снимка: Орлин Цанев

През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София - около 26 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде един - два бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса, пише БТА.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми; по-интензивни ще бъдат явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

По Черноморието през уикенда ще бъде предимно слънчево.

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