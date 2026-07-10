Печен патладжан с ароматни кюфтенца

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“Лятото е сезонът на свежите зеленчуци и богатите аромати, а тази пъстра рецепта събира най-доброто от градината в една тава. Получава се вкусно ястие, подходящо и за обяд, и за вечеря”, ни пише Петко Петков.

ПРОДУКТИ

2 патладжана

5 - 6 добре узрели домата

300 г овкусена кайма

2 глави кромид лук

2 - 3 зелени чушки

5 - 6 скилидки чесън

4 с.л. зехтин или олио

сол

черен пипер

червен пипер

магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме патладжаните и ги нарязваме на дебели кръгчета. Посоляваме ги леко и ги оставяме за около 20 минути. След това ги изплакваме и подсушаваме.

Нарязваме доматите на едри парчета, лука на четвъртинки, а зелените чушки оставяме цели или ги разполовяваме. От каймата оформяме малки кюфтенца.

Подреждаме в дълбока намазнена тава патладжаните, доматите, лука и чушките. Добавяме кюфтенцата и едро нарязания чесън.

Овкусяваме със сол, черен и червен пипер и печем в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 40–45 минути. Малко преди края поръсваме с пресен магданоз.