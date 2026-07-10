Горещо, но сутрин малко по-хладно през почивните дни

Жега като в Париж ни чака в края на следващата седмица, термометрите ще показват 40-41 градуса

Горещо, но със сутрешна прохлада ще е през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Утрото в петък ще бъде свежо с температури от 14 до 19°, по високите западни полета - 11-13, по Черноморието до 18. През деня ще е ветровито със заоблачаване над Черноморието и над планините. Следобед ще превали над планинските райони. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието до 27 градуса. За София очакваната минимална температура е 11 градуса, а максималната - 29 градуса.

В събота сутринта температурите ще бъдат от 13 до 19, по високите западни полета до 13. През деня ще е предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над поречието на Дунав и над Западна Стара планина, с възможност за превалявания по-късно и през нощта. Максималните температури ще са от 31 до 37°. За София очакваната минимална температура е 13, а максималната - 31°.

По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но няма да вали. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното.

Вълнението ще е слабо

Над планините облачността ще е разкъсана със следобедни превалявания над Западна Стара планина. Вятърът над 2500 м ще е от северозапад с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 12 до 14, а на 1500 м - от 21 до 23 градуса.

В неделя сутринта температурите ще бъдат от 17 до 22 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над западните райони, като може и да превали. Максималните температури ще са от 31 до 38 градуса. За София минималната температура ще е 17, а максималната - 31 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево с лек бризов вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 30 градуса. Над планините отново се очаква разкъсана облачност със следобедни превалявания над Западна Стара планина, Рила и в Пирин. Вятърът ще е като в събота. Максималните температури над 2500 м ще са от 11 до 13 градуса, а на 1500 м - от 19 до 22 градуса.

В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник и сряда се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. От четвъртък започва продължителен сух период с горещо време. В края на седмицата в южните райони термометрите ще достигат 40-41 градуса.