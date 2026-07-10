Слънце и облаци следобед ни очакват на 10 юли

Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София - около 26 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде един - два бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.