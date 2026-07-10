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Спокойно се преминава на границите тази сутрин

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Граничният пункт на Капитан Андреево СНИМКА: "24 часа"

Нормално и спокойно се преминава на граничните преходи и контролно-пропускателни пунктове в страната. 

На преходите с Румъния движението е нормално, като от 10:00 часа на 30 юни на "Русе - Гюргево" след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

Преминаването е нормално и на всички гранични преходи с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" минават автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция.

Преминаването се осъществява нормално и на всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

Граничният пункт на Капитан Андреево СНИМКА: "24 часа"

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