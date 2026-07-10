Проф. Георги Рачев: Ретро лято още седмица

Малко по-хладен въздух от обичайното за юли - това е по-скоро ретро лято и ще продължи още една седмица, прогнозира проф. Георги Рачев по Би Ти Ви. След това се очакват още по-високи температури, а и предстоят горещниците.

Тези най-горещи юлски дни са били навремето на 15, 16 и 17 юли. Но през 1916 г. правителството на Радославов предлага на Народното събрание да направи България модерна и страната ни да премине от Юлианския към Грегорианския календар.

В резултат се случва нещо "страшно" - на 1 април 1916 г. България осъмва на 14 април, разказа климатологът. Затова истинските астрономически горещници са на 28, 29 и 30 юли, когато е най-високата температура.

По думите му има над 35% вероятност по-следващата седмица температурите у нас да стигнат над 40 градуса.

В момента антициклонът се е изместил в северна посока и това предизвиква малко по-хладния въздух в Северна България. Засега температурите са с 6-7 десети от градуса под средната норма за юли. Това време се характеризира с малко по-хладен въздух и нощното бухване на облаците и дъжда в среднощните часове.

Същевременно Западна Европа преживява дълга трета топла вълна. Вече втора седмица времето там е изключително топло. И Германия, и Централна Европа ще бъдат обхванати от топлата вълна. Ние пак оставаме в периферията - Господ си е българин и ни предпазва, казва проф. Рачев.

Иначе е топло навсякъде по света - в Лос Анджелис са 34 градуса, Феникс, САЩ - 40-41 градуса, в Монреал е 31 градуса, в Кувейт - 48 градуса, нищо чудно да стигне и 50, в Азия - Иран, Афганистан, Пакистан, Оман - над 35 до 40 градуса. Лято в северното полукълбо.

На 23 юли се очкава върхът на горещата вълна и у нас и вероятно най-топло ще бъде в Горнотракийската низина, Пазарджик и около Дунава - нищо чудно да стигнем до 40 градуса.