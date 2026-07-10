ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столична община и МРРБ подписват споразумение за з...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23201238 www.24chasa.bg

Уикендът идва със слънчево и горещо време, живакът скача до 35 градуса

528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
термометър Снимка: Пиксбей

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще е слънчево, след обяд - горещо, с почти тихо време. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София - около 30°. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

В неделя над Северозападна България още от сутринта, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух.

В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Вятърът ще е до умерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат.

термометър Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание