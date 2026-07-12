На 12 юли рожден ден имат

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Димитър Радев, управител на БНБ

Проф. Пламен Павлов, историк

Ирина Бокова, бивш генерален директор на ЮНЕСКО

Д-р Петър Пенев, специалист по поливалентна стоматология и хирургия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Карина Караиванова, подуправител на БНБ

Д-р Николай Шарков, президент на Световната дентална федерация

Диана Овчарова, кмет на Ивайловград

Емил Стоянов, поет, преводач, бивш европепутат, създател на тв “Европа”

Биляна Раева, бивш евродепутат

Явор Бахаров, актьор

Петя Първанова, бивш председател на Агенцията за бежанците, бивш министър на вътрешните работи

Петър Ведрин, журналист, писател, сценарист

Лия, фолкпевица