Православен календар за 11 юли, вижте кои са именици днес

Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноап. княгиня Олга. Преп. Никодим Албански. Св. Софроний Светогорец (Сахаров)

Св. Олга била киевска княгиня, съпруга на княз Игор. След убийството на княза от славянското племе древляни Олга му отмъстила с голяма жестокост- страната им била опустошена, а много от тях - изгорени живи. По-късно Олга приела християнството в Константинопол. След завръщането си положила първия камък на катедралния храм “Света София” в Киев.

Св. Олга починала през 969 г.

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