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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23205995 www.24chasa.bg

6-километрова тапа към Маказа заради дезинфекция на автомобилите

Ненко Станев

[email protected]

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6-километрова тапа към Маказа заради дезинфекция на автомобилите

Близо 6-километрова колона от автомобили се е образувала по пътя към Маказа в посока Гърция. Интензивният трафик в разгара на летния сезон, съчетан със задължителната дезинфекция на превозните средства след навлизане на гръцка територия, значително забавя придвижването.

Всички автомобили преминават през специален трап, запълнен с дезинфекционен разтвор. Въпреки поставените указателни табели, че дълбочината на съоръжението е едва 15 сантиметра, много шофьори намаляват скоростта до минимум, което води до образуването на дълги колони и сериозни затруднения.

6-километрова тапа към Маказа заради дезинфекция на автомобилите

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