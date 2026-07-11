6-километрова тапа към Маказа заради дезинфекция на автомобилите

Близо 6-километрова колона от автомобили се е образувала по пътя към Маказа в посока Гърция. Интензивният трафик в разгара на летния сезон, съчетан със задължителната дезинфекция на превозните средства след навлизане на гръцка територия, значително забавя придвижването.

Всички автомобили преминават през специален трап, запълнен с дезинфекционен разтвор. Въпреки поставените указателни табели, че дълбочината на съоръжението е едва 15 сантиметра, много шофьори намаляват скоростта до минимум, което води до образуването на дълги колони и сериозни затруднения.