"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

Времето в планините е ясно и слънчево, като има слаб вятър, а температурите са между 9 и 15 градуса.

Слънцето е силно и затова туристите да носят шапки и слънцезащита, предупредиха от ПСС.

През последното денонощие е проведена издирвателна акция в района на връх Върховръх. Издирваният е намерен и спасителите са го придвижили, посочиха от ПСС. В акцията са взели участие четирима души.

Планинските спасители са оказали и помощ на турист на заслон "Ботев".

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.