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Движението по пътя Ботевград - Трудовец е ограничено заради катастрофа

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Полиция

Временно движението при км 198 по път I-3 в участъка Ботевград - Трудовец се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от БТА. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Два автомобила са се ударили, при което един от участниците в произшествието е пострадал леко, съобщават за БТА от МВР.

През изминалите 24 часа в страната са станали 31 пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един, а 40 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.

Според информацията в София е имало 24 леки и три тежки катастрофи, при които са ранени четирима души, като един от тях е с опасност за живота.

От началото на юли в страната са станали 225 пътни произшествия, при които са загинали 13 души, а 275 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 3256, при които загиналите са 230, а ранените 4036 души.

Полиция

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