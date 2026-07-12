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Облачно с краткотрайни валежи ще бъде времето на 12 юли

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Облачно ще е времето Снимка: Pixabay

Днес от сутринта над Северозападна България, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пипе БТА. 

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

Облачно ще е времето Снимка: Pixabay

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