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Православен календар за 12 юли, вижте кой празнува имен ден днес

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6 Неделя след Петдесетница. Преп. Паисий Светогорец. Света Богородица – „Троеручица". Св. мчци Прокъл и Иларий. Правед. Вероника и преп. Паисий Светогорец

Рождение на Учителя Петър Дънов. Религиозен празник за общество "Бяло братство"

Прокъл и Иларий живели по времето на император Траян. Те били християни и след като не успели да сломят вярата им, езичниците ги наказали с мъченическа смърт. Иларий бил окован във вериги и посечен, а племенникът му Прокъл - разпънат на кръст и убит със стрели, защото се поклонил на чичо си и извикал "И аз съм християнин". Добри хора погребали телата на двамата едно до друго.

Имен ден празнуват: Вера, Верка, Вероника

Вероника може да празнува и на 28 април през 2024 година – Цветница (подвижен празник). Тази година вече празнувахме Цветница.

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