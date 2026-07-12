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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23208609 www.24chasa.bg

Фериботът Оряхово-Бекет временно спира работа

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Ферибот. СНИМКА: ВАНЯ СТАВРЕВА

Движението е интензивно на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция ''Капитан Андреево'' на изход за леки автомобили и на ГКПП "Калотина" със Сърбия на вход за автомобили, съобщава на сайта си Глава дирекция "Гранична полиция".  

На границата с Румъния трафикът е нормален всички преходи. От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав.

Нормален е трафикът и на граничните преходи с Гърция. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония преминаването е нормално през всички ГКПП.

Ферибот. СНИМКА: ВАНЯ СТАВРЕВА

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