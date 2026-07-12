Симеон Матев: До края на юли ще се редуват летни дни и захлаждане

До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година.

Това каза климатологът Симеон Матев в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него този юли ще отиде в архивите като един от редките случаи през последните години, в които няма аномалията да е стряскащо голям от порядъка на 2-3-4 градуса над норма, такива каквито бяха изминалите 5 години.

"Този юли е различен. И изобщо - различно е времето в цяло Европа. Тези горещини всъщност в Западна Европа се усещат много по-тежко, ако се бяха случили тук. Защото при тях 35-40 градуса е нещо, което се случва първо, много рядко, и второ, те нямат готовност за такива температури. И не на последно място трябва да прибавим и влагата, която допълнително усилва това усещане за горещина и затова в края на сезона най-вероятно ще бъдат обявени резултатите трагични за това лято, че това лято е най-смъртоносното в Западна Европа по отношение на жегата", обясни климатологът.

"Всички големи градове изпитват така наречения остров на топлина, градски остров на топлина, който е особено жесток през летните месеци и особено през летните нощи", допълни той.

"Август ще е горещ, както беше миналата година", каза Матев.

"Засега дългосрочните прогнози за август показват месечна аномалия по-висока от нормата. Между половин и градус и половина над нея. Което означава, че август ще бъде подобен на предишните си събратя. Само да кажем, че август е месецът, който най-много се затопля в нашата история, така че едва ли ще поднесе кой знае какви катаклизми. Очакванията са все пак да си получим лятното засушаване и то да бъде именно през август месец", обясни той.

По-дългосрочните прогнози показват по-дъждовна есен като цяло.