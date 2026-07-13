На 13 юли рожден ден имат

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Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща

Калоян Паргов, председател на Стратегическия институт за национални политики и идеи

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет, бивш вицепремиер и министър на финансите

Бойко Ноев, експерт по национална сигурност, бивш министър на отбраната, бивш посланик на България в НАТО

Проф. Баки Хюсеинов, член на Комисията за защита от дискриминация

Акад. проф. д-р Сава Гроздев, математик

Проф. Георги Николов, историк, бивш председател на Македонския научен институт

Светлана Дафова-Липчева, управител на верига “Обединени аптеки”

Георги Георгиев, депутат

Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс

Константин Евтимов, виолончелист, член на трио “Арденца”