На 13 юли рожден ден имат

Цветанка Ризова, журналистка и тв водеща
Калоян Паргов, председател на Стратегическия институт за национални политики и идеи
Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет, бивш вицепремиер и министър на финансите
Бойко Ноев, експерт по национална сигурност, бивш министър на отбраната, бивш посланик на България в НАТО
Проф. Баки Хюсеинов, член на Комисията за защита от дискриминация
Акад. проф. д-р Сава Гроздев, математик
Проф. Георги Николов, историк, бивш председател на Македонския научен институт
Светлана Дафова-Липчева, управител на верига “Обединени аптеки”
Георги Георгиев, депутат
Ивайло Маринов, олимпийски и световен шампион по бокс
Константин Евтимов, виолончелист, член на трио “Арденца”