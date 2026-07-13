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Православен календар за 13 юли, вижте кои празнуват имен ден

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Православен календар СНИМКА: Архив

Събор на св. архангел Гавриил. Преп. Стефан Саваит

Днес църквата споменава чудесата, направени от св. архангел Гавриил - един от седемте най-близки до Бога серафими и известител на Божите тайни.

Той известил на св. пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдеще като предтеча на Исус Христос; известил и на Пресветата Дева благата вест, че тя ще роди Светия Богомладенец - Спасителя на света.

Мюсюлманите също му въздават почит и го славят под името Джабраил - ангела, продиктувал на пророка Мохамед словото на Аллах - Корана.

Имен ден празнуват: Габриел, Гаврил, Гавраил, Гаро

Жени с имена: Габриела, Габи, Гаврила

Православен календар СНИМКА: Архив

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