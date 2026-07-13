Предимно слънчево утре, кратки превалявания в планините и край морето

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°, пише БТА.

В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд – с купеста облачност, повече – над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в Западна – северозападният вятър ще отслабне, на места – и стихне. Дневните температури слабо ще се повишат. И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат с 1-3 градуса по-ниски.