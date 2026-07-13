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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23215853 www.24chasa.bg

Домашен сироп от вишни

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Все още сме в сезона на вишните и там, където има вповече, могат да се използват за този известен от някога вишнев сироп.

Ще ви споделя моя начин на приготвяне”, пише ни Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ 

1,5 кг вишни

десетина вишневи листа по желание

1,5 литра вода

1 кг захар

щипка лимонена киселина

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Избираме добре узрели и здрави вишни. Измиваме ги и ги почистваме от дръжките и костилките. Варим ги в дълбока тенджера в продължение на 30 минути. По желание при вишните слагаме и вишневи листа. По време на варенето отстраняваме отделящата се пяна. Отместваме тенджерата от котлона и прецеждаме получения сок през ситна цедка или тензух.

В него изсипваме захарта. Отново слагаме съда на котлона и изчакваме да заври. Бъркаме захарта до нейното стопяване. Накрая добавяме лимонената киселина. Отстраняваме получения вече сироп от огъня.

Оставяме го да се охлади напълно и го наливаме в бутилки. Аз ползвам тези, които са с вместимост 250 мл. Стерилизирам ги в продължение на 10 минути. При консумация го разреждаме с толкова вода, че да ни хареса на сладост.

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