Технологията, осигуряваща по-висок комфорт при ежедневното използване на кухненското пространство

Съвременната кухня е пространство, в което дизайнът и функционалността трябва да работят заедно. Освен естетиката на мебелите и уредите, голямо значение имат технологичните решения, които гарантират удобство и безпроблемна експлоатация.

Един от често срещаните проблеми при готвене е образуването на конденз върху аспиратора. Отделят се топлина и пара, които се натрупат върху повърхностите на уреда и се превърщат в капки, които попадат обратно върху работната зона. За да реши този проблем, италианският производител на висок клас аспиратори Falmec разработва патентованата технология No-Drop® System – иновативна система за контролиране на конденза.

Технологията No-Drop® използва специално разработен антикондензен филтър, който улавя влагата още при нейното образуване. Благодарение на конструкцията на системата, събраната течност се отвежда към специален колектор, който позволява лесно почистване и поддръжка. По този начин се предотвратява стичането на капки обратно върху плота и кухненските повърхности и така се осигурява по-чиста и комфортна зона за готвене.

При проектирането на кухни, високото качество се определя от избора на материали, дизайна и от решенията, които гарантират надеждна работа във времето. И именно тук аспираторите на Falmec с No-Drop System предлагат комфортна и приятна среда, която подобрява качеството на живот в кухнята, предлагайки отличен контрол върху конденза. За интериорните дизайнери и производителите на кухни изборът на аспиратор с No-Drop System е възможност да предложат на своите клиенти не само красив дизайн, но и практично решение.

Сред най-търсените у нас модели на Falmec с No-Drop® технология са Plane No-Drop® – стенен аспиратор с минималистичен дизайн, подходящ за модерни кухни, в които уредът е част от интериорната композиция и Virgola No-Drop® - модел за вграждане, позволяващ дискретна интеграция в кухненския проект и запазване на чистите визуални линии.

No-Drop® System е пример за технологична иновация, която решава реален ежедневен проблем и отговаря на изискванията към съвременните кухни – съчетание между дизайн, комфорт и надеждност.

За повече информация се обърнете към официалния представител на FALMEC за България – Вето ООД, като посетите фирмените магазините на компанията в София, Пловдив, Варна и Бургас или разгледате продуктите в сайта veto.bg.