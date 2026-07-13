От 14 до 17 юли променят движението по част от магистрала "Хемус"

През следващите дни - от 14 юли, до 17 юли (петък), за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47-и и 52-и км на АМ „Хемус" в област София. Дейностите ще се изпълняват от 8 ч. до 17 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.