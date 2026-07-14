Ориз с пилешко и лозови листа

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КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща вкусна рецепта, която се поднася по интересен начин.

ПРОДУКТИ

300 - 400 г пилешко месо (сварено)

5-6 гъби

1 ч.ч. ориз

6-7 лозови листа (от буркан или пресни, съответно бланширани преди готвене)

подправки на вкус: сол, черен пипер, малко чубрица, малко червен пипер

пилешки бульон по желание

кисело мляко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Може да приготвите във фурната или на котлона в тенджера, където се сготвя малко по-бързо. В случая при мен е на котлона.

Запържваме за 3-4 минути в малко олио (3-4 с.л.) месото, нарязано или накъсано на малки парчета. Добавяме измития ориз. Изсипваме гъбите, нарязани на тънки полумесеци, както и лозовите листа, също нарязани на дребно.

Добавяме 1 ч.ч. вода, изчакваме да позаври, прибавяме и подправките. Оставяме да къкри на слаб огън и добавяме постепенно още 2 ч.ч. вода.

Разбъркваме от време на време оризът. Готвим до готовност и изключваме котлона.

Слагаме го в по-голяма паница, с която захлупваме. Запълваме с ориз отстрани догоре, като покриваме и дъното на паничката. Слагаме отгоре подходяща чиния, в която ще поднасяме ориза, и с притискане обръщаме внимателно чинията. Леко махаме голямата, а после и малката паница. В средата сипваме кисело мляко и сервираме.