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Температурите се повишават на 14 юли, валежите намаляват

1300
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Времето днес ще бъде горещо. Снимка: Десислава Кулелиева

Днес времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще бъде до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е между 21° и 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Времето днес ще бъде горещо.

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