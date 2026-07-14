Православен календар за 14 юли, вижте кой празнува имен ден

Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец

Акила бил евреин от Понт, който се преселил да живее в Рим. По това време император Клавдий изгонил всички евреи от свещения град. Акила също заминал със съпругата си за Коринт, където срещнал ап. Павел. Впечатлен от мъдрите слова на светия отец, Акила бил сред първите евреи, повярвали в Исус, и станал един от най-преданите сътрудници на ап. Павел. Посветил се на апостолското дело, обиколил много страни, където мъдро проповядвал словото на Спасителя, и помогнал за спасението на много човешки души.

Имен ден празнува : Орлин