ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: Повишават се болестите на "мръ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23218508 www.24chasa.bg

Православен календар за 14 юли, вижте кой празнува имен ден

2716
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Православен календар СНИМКА: Архив

Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец 

Акила бил евреин от Понт, който се преселил да живее в Рим. По това време император Клавдий изгонил всички евреи от свещения град. Акила също заминал със съпругата си за Коринт, където срещнал ап. Павел. Впечатлен от мъдрите слова на светия отец, Акила бил сред първите евреи, повярвали в Исус, и станал един от най-преданите сътрудници на ап. Павел. Посветил се на апостолското дело, обиколил много страни, където мъдро проповядвал словото на Спасителя, и помогнал за спасението на много човешки души.

Имен ден празнува : Орлин

Православен календар СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)