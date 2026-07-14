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Проф. Георги Рачев: Ще се стоплим още от днес, но няма да има горещини като в Западна Европа

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Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

Ретролятото продължава с пълна сила.

Това прогнозира проф. Георги Рачев в ефира Би Ти Ви.

Според него от днес температурите ще стават още по-високи.

"Може да сте стигне до 38 градуса до края на седмицата. Ще става по-топличко още от днес. Атмосферното налягане е нормално. Големите жеги са над Западна Европа. Когато е така, при нас, в Източна, винаги е по-хладно", каза Рачев и добави, че в Черно море ще има гръмотевични бури.

"Няма обаче да е тази гореща вълна, както в адските жеги в Европа".

Не е изключено да има и леки превалявания в края на седмицата или в началото на следващата, обясни професорът.

През следващата седмица температурите отново ще паднат, но леко.

"Юли може да е много нормален с температури от 27-28 градуса", каза още Рачев.

На морето времето ще е приятно за сезона - 19-20 градуса сутринта, до 30-31 максимални. И там през следващата седмица в средата на седмицата може да има леки превалявания.

"Водата е много топла в морето", каза климатологът.

В планините пък градусите ще са около максимум до 25 градуса.

Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

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