Запечени рулца от зеленчуци и бекон

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“Лесна лятна кухня с ниско съдържание на въглехидрати! Рулцата се получават с каквито продукти разполагаме или предпочитаме от бюджетни съображения”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

Количеството е по ваш избор:

чушки, тиквичка, зелен боб, слайсове колбас - шпек, бекон, шунка, босилково песто, сух риган, зелени маслини без костилки, олио, сол и черен пипер, чедър, пармезан

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме чушките на дълги тесни ленти и набързо ги бланшираме в гореща вода. Тиквичките срязваме по същия начин на резени.

Слагаме зеления боб в кипяща осолена вода за 6-7 минути или варим в кошничка на пара докато омекне, но все още е хрупкав. Отцеждаме и шоково заливаме шушулките с ледена вода, а тази от варенето изхвърляме.

Намазваме зеленчуците с песто, олио, сол и пипер. Обвиваме пръчиците (чушка и тиквичка) и снопчета зелен фасул със слайсове колбас. По избор в рулцето може да сложим парче чедър. Добавяме сухи билки, маслини и настъргани сирена.

Запичаме с обръщане в загрята фурна или еърфрайър на 180 градуса към 7-10 минути. Сервираме веднага, гарнирано с варени яйца. Алтернативно рулцата може да се запечатат на тиган.