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Слънчево време ни очаква на 15 юли

1300
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Плаж край Варна. Снимка: Архив

Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но ще превали само на отделни места. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.

Плаж край Варна. Снимка: Архив

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