Сладолед с череши

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КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева представя разхлаждащо изкушение за горещите дни.

ПРОДУКТИ

400 г подсладено кондензирано мляко

230 г крема сирене на стайна температура

2 ч.ч. студена течна сметана за разбиване

1 ч.л. ванилов екстракт

зелена спирулина на прах за оцветяване

2 шепи череши

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме в купа с помощта на миксер крема сиренето заедно с ванилията и кондензираното мляко до получаване на пухкава хомогенна смес. Отделно разбиваме сметаната, докато не стане пухкава.

Добавяме постепенно с помощта на шпатула, бъркайки внимателно, към ваниловата смес сметаната и по желание оцветяваме със спирулината на прах.

Изсипваме почистените от костилките череши, когато сместа стане хомогенна. Разбъркваме за кратко и прехвърляме сместа в подходяща форма, която оставяме за няколко часа във фризера. След изваждане от фризера оставяме готовия сладолед леко да се отпусне преди консумация.