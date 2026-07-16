Сладолед с череши

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
Наталия Панчева представя разхлаждащо изкушение за горещите дни.
ПРОДУКТИ
400 г подсладено кондензирано мляко
230 г крема сирене на стайна температура
2 ч.ч. студена течна сметана за разбиване
1 ч.л. ванилов екстракт
зелена спирулина на прах за оцветяване
2 шепи череши
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разбиваме в купа с помощта на миксер крема сиренето заедно с ванилията и кондензираното мляко до получаване на пухкава хомогенна смес. Отделно разбиваме сметаната, докато не стане пухкава.
Добавяме постепенно с помощта на шпатула, бъркайки внимателно, към ваниловата смес сметаната и по желание оцветяваме със спирулината на прах.
Изсипваме почистените от костилките череши, когато сместа стане хомогенна. Разбъркваме за кратко и прехвърляме сместа в подходяща форма, която оставяме за няколко часа във фризера. След изваждане от фризера оставяме готовия сладолед леко да се отпусне преди консумация.