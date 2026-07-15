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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23228694 www.24chasa.bg

Обновяване на тол системата ще затрудни покупката на винетки на 22 и 31 юли

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Временно затруднение при купуването на е-винетка се очаква в нощта на 23 август. СНИМКА: Архив

На 22 юли (сряда) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък), както и на 31 юли (петък) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 1 август (събота), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от АПИ. 

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство. дай заглавие

Временно затруднение при купуването на е-винетка се очаква в нощта на 23 август. СНИМКА: Архив

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