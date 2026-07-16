На 16 юли рожден ден имат

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Митрополит Гавриил, Ловчански митрополит

Диана Ковачева, български съдия в Европейския съд по правата на човека, бивш омбудсман на България, бивш министър на правосъдието

Проф. д-р Стоян Проданов, изпълнителен директор ЗД “Бул инс”

Деница Златева, бивш изпълнителен директор на “Булгаргаз”, бивш вицепремиер

Елена Костова, основателка на фондация “Бъдеще за България”

Д-р Юлия Григорова, лекар специалист в Отделението по гастроентерология в Университетска болница “Лозенец”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Борис Панкин, режисьор, член на Съвета на директорите на НДК

Ивайла Бакалова, Мис България 2001

Божидара Бакалова, дизайнерка

Бойко Богданов, режисьор

Климент Шопов, депутат

Неджми Али, кмет на Джебел

Недялко Славов, независим член и председател на Съвета на директорите на МБАЛ - Смолян, бивш областен управител на Смолян