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Честит рожден ден на Весела Бачева!

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Весела Бачева е веселото морско момиче в политическия ни екип. С лекота тя успява да се ориентира и разкаже за политическите бури, а и умело винаги намира светлината. И както пее любимият ѝ изпълнител - “Бъди дива, красива и хрупкава”!

Наздраве!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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