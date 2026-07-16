Честит рожден ден на Весела Бачева!

Весела Бачева е веселото морско момиче в политическия ни екип. С лекота тя успява да се ориентира и разкаже за политическите бури, а и умело винаги намира светлината. И както пее любимият ѝ изпълнител - “Бъди дива, красива и хрупкава”!

Наздраве!