Жега и краткотрайни валежи с гръмотевици ни очакват на 16 юли

Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 1 бал.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи от дъжд, по-интензивни - в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, по най-високите части - и временно силен, от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове - с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, по-ниски - по Черноморието.

В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури - между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в Източна България - до умерен. Около полунощ в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления.